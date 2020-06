Giannini: su liste d’attesa Tar smaschera operato Zingaretti

Roma – “La bocciatura da parte del Tar del decreto con il quale la Regione Lazio avrebbe dovuto risolvere il problema delle file per gli esami diagnostici, smaschera finalmente il duo Zingaretti-D’Amato e quel modello di sanita’ tanto sbandierato in 7 anni e mezzo e che ha portato, al contrario, solo inefficienze, sperperi, chiusure di ospedali e precarieta’ lavorative. Tra l’altro la bocciatura e’ arrivata sulle tempistiche, minime e massime, delle prestazioni ambulatoriali e di ogni singola prestazione sanitaria riguardante 63 esami o visite specialistiche (tra i quali, ad esempio, la risonanza magnetica, le visite dermatologiche, ginecologiche e altre).”

“Una figura barbina per il segretario del PD certificata dallo stesso Tar che ha censurato il decreto, poiche’ ‘privo di motivazione e perche’ l’amministrazione regionale si e’ limitata a riportare l’esperienza di altre realta’ territoriali in modo acritico, senza considerare le peculiarita’ della propria condizione’. Se oggi pensavamo di poter tirare un po’ il fiato grazie all’emergenza Covid per ora superata, questa Regione, per colpa della sinistra che la governa, proseguira’ a vivere in emergenze stavolta per liste di attesa bibliche”. Cosi’ in un comunicato Daniele Giannini, consigliere della Lega alla Regione Lazio e membro della commissione Sanita’.