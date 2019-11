Giannini: togliere acqua a via Bembo è irresponsabile

Roma – “Togliere l’acqua a 70 famiglie composte anche da bambini e anziani, e’ un atto irresponsabile. Ater, Regione Lazio, Acea e Campidoglio facciano mea culpa immediatamente per i gravi disagi che stanno arrecando in via Pietro Bembo a Primavalle e provvedano immediatamente al ripristino di un bene essenziale che non puo’ essere interrotto dall’oggi al domani senza preavviso”. È quanto dichiara il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. “Chi occupa una casa non trovera’ mai il nostro favore- aggiunge- ma occorre chiedersi cosa hanno fatto, fino a oggi, sia Zingaretti che la sindaca Raggi per tentare di risolvere l’emergenza abitativa nella Capitale. Il sistema delle graduatorie va rivisto, cosi’ come il tema dei censimenti specifici per stabilire se effettivamente chi oggi risiede in una casa popolare ha il diritto oppure no di abitarci. Sui fatti accaduti in via Bembo presentero’ domani stesso un’interrogazione urgente in consiglio regionale e chiedero’, contestualmente, la convocazione di una commissione apposita”.