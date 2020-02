Giannini: va garantita sicurezza a bordo, basta violenza contro tassisti

Roma – Il consigliere regionale presenta un emendamento in vista del prossimo collegato di bilancio che prevede misure anti rapina e anti aggressione

L’ennesino episodio di violenza ai danni di un tassista rapinato nella notte a Roma in zona Montespaccato (tre clienti hanno improvvisamente picchiato l’uomo a fine corsa) impone da subito una cambio di marcia e di applicare nuove misure di sicurezza al fine di tutelare tutti quei tassisti a oggi privi delle più elementari norme di sicurezza”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, che proprio alcune settimana fa, sul tema, ha presentato un emendamento per il prossimo collegato di bilancio da questa settimana in discussione alla Pisana. “La mia poposta – spiega Giannini – intende salvaguardare la sicurezza dei conducenti dei Taxi. La Regione deve essere in grado, al fine di contrastare fenomeni criminali ai danni degli operatori del servizio Taxi, di tutelarne l’incolumità attraverso dei finanziamenti che prevedano l’installazione a bordo delle autovetture dei più comuni sistemi di sicurezza, di videosorveglianza e antirapina. Mi auguro che presto si possa svolgere una discussione aperta e disponibile da parte di tutti su un tema che purtroppo, considerati i recenti fatti di cronaca, non è più rinviabile”.