Giannini: Valeriani deve riferire in commissione

Roma – Arrivano le parole di Daniele Giannini, consigliere regionale del Lazio facente parte della Lega, in merito alla situazione legata ai rifiuti.

“L’emergenza rifiuti a Roma è sempre più preoccupante. Sono trascorse settimane dalla mia richiesta, senza ricevere alcuna risposta, di audizione dell’Assessore Valeriani in commissione riguardo la problematica che insiste ormai da tempo sulla città e in tutta la regione Lazio. Oggi apprendiamo come Zingaretti non intenda rinnovare l’ordinanza regionale. Inoltre, quello che preoccupa maggiormente è proprio il silenzio del Presidente e della sua Giunta su tale tematica. Di fatto gli enti competenti dimostrano ancora una volta di non essere in grado di trovare soluzioni adeguate. Purtroppo il problema resta sempre lo stesso e questa situazione di stallo ricade come al solito sui cittadini romani, che pagano una tariffa tra le più elevate d’Italia.”