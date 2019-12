Giannini: Zingaretti regala case popolari a clandestini

Roma – “Il nuovo bilancio regionale a firma Pd-Zingaretti contiene un regalo natalizio per 5 milioni di poveri italiani spesso alle prese con iter biblici per l’assegnazione di un alloggio popolare: case Ater gratis e senza alcun requisito agli extracomunitari privi di cittadinanza italiana o permesso di soggiorno. Delle due l’una: o il segretario del Pd-presidente della Regione ignora i disagi dei nostri concittadini, oppure vuole essere parte attiva del progetto di invasione straniera incontrollata”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini.

“L’articolo 10, comma 3, lettera A della proposta di legge di stabilita’ regionale di prossima discussione in Aula- aggiunge Giannini- non lascia spazio ne’ alla fantasia, ne’ ad altre interpretazioni. Si offrono sistemazioni ‘provvisorie’ in alloggi Ater a cittadini stranieri anche sprovvisti di cittadinanza italiana, di carta di soggiorno o con regolare contratto lavorativo. Ergo: a clandestini magari sbarcati ieri con barchette di fortuna e che non hanno nessun titolo o diritto per ricevere una casa. Una vergogna insomma senza precedenti che la dice lunga sull’operato del ‘nostro’ governatore-segretario del Pd che continua a dimostrare tutto il suo disprezzo nei confronti dei cittadini di questa regione. La Lega e’ pronta a fare le ‘barricate’ in Aula per impedire questo ennesimo scempio”.