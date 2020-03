Giannini: Zingaretti si deve vergognare, per lui virus è occasione

Roma – “Secondo il presidente della Regione Lazio Zingaretti, il coronavirus, 3089 casi accertati a oggi in Italia con gia’ 107 morti, rappresenta una ‘grande occasione’. Con tanto di post su twitter. Della serie: siamo di fronte ad un’emergenza sanitaria ed economica che sta bloccando e mettendo in ginocchio l’Italia, ed il segretario del Pd la chiama ‘occasione’? Si vergogni e chieda scusa”. Cosi’ in un comunicato Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega.