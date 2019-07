Giorgetti: candidatura a Europei Nuoto è solo proposta

Roma – “Roma ha presentato la proposta di candidatura per gli Europei di nuoto del 2022. È un po’ diverso… Abbiamo assistito la citta’ di Roma per gli Europei di calcio istituendo anche la figura del Commissario per cercare di arrivare in tempo utile, con il Comune collaboriamo costantemente per cercare di risolvere i problemi. Se ci sara’ il sostegno del Governo? A loro, come a tutti, abbiamo chiesto di presentare una proposta formale, documentata, seria di costi-ricavi. Non e’ tempo perso ma la necessita’ di fare le cose per bene”. Lo ha detto il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, a margine del ricevimento organizzato presso l’Ambasciatore giapponese a Roma in vista della Coppa del Mondo di rugby e dei Giochi Olimpici invernali di Tokyo 2020. Giorgetti ha spiegato che “stanno fiorendo tante candidature per tanti eventi, perche’ le Atp Finals a Torino e Milano-Cortina 2026 hanno fatto capire a tutti che lo sport e’ un qualcosa che muove il sentimento collettivo e questo Paese ha bisogno di momenti in cui non ci si sente sempre l’ultimo vagone del treno”.