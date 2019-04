Roma – Il Governo ha firmato le garanzie finanziarie a sostegno della candidatura di Milano Cortina 2026. L’annuncio e’ arrivato all’inizio della fase pomeridiana del Seminario legato alla visita della Commissione di Valutazione del Cio, in corso al Palazzo Reale di Milano.

E’ stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, a comunicare la decisione del Governo, prima di consegnare il documento ufficiale a Octavian Morariu, il membro Cio che presiede la delegazione internazionale.

Un atto importante, fa sapere il Coni, arrivato nel penultimo giorno del tour della Commissione di Valutazione: l’assegnazione dei Giochi Olimpici invernali 2026 avverra’ il 24 giugno nella Sessione del Cio in programma a Losanna.

GIORGETTI: SODDISFATTO ED EMOZIONATO PER RISULTATO

“Sono soddisfatto ed emozionato per il risultato raggiunto. Lo merita il nostro sport e tutti coloro che si sono impegnati per rendere possibile la candidatura Milano-Cortina per i Giochi Olimpici 2026. Voglio ringraziare tutti e in particolare il presidente Giuseppe Conte che ha sempre sostenuto il progetto”.

Cosi’ Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, dopo aver consegnato al presidente della commissione del Cio, Octavio Morariu, la lettera di garanzie finanziarie del Governo.