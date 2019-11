Giornata Alberi, trekking per scoprire patrimonio di Roma

Roma – Nella giornata nazionale degli alberi, celebrata il 21 novembre, l’assessorato alle Politiche del verde e il Dipartimento Tutela ambientale propongono un trekking urbano gratuito alla scoperta delle innumerevoli specie arboree custodite nei giardini e nelle vie del centro storico di Roma. L’itinerario verra’ riproposto gratuitamente anche sabato 23 sempre con la guida esperta dei tecnici dell’Ufficio visite guidate che condurranno i partecipanti attraverso alcuni giardini pubblici tra i piu’ belli della Capitale. Il percorso avra’ inizio alle ore 9.30 in piazza delle Finanze, con appuntamento presso il monumentale Cinnamomum glanduliferum e si concludera’ in piazza Caffarelli, sotto l’alberata di Quercus ilex. La camminata prevede soste nel Giardino di Sant’Andrea e nel Giardino di Carlo Alberto al Quirinale, a Villa Aldobrandini ed in altri luoghi ricchi di storia che ospitano alberi monumentali e di pregio come l’alberata storica dei Pinus pinea in via dei Fori Imperiali o la Phytolacca dioica in piazza del Campidoglio.

Durante il trekking, le guide del Dipartimento Tutela ambientale illustreranno ai partecipanti caratteristiche botaniche, storiche e simboliche dei tanti alberi che si incontreranno lungo il percorso. “Roma ha un patrimonio di oltre 330mila alberi con una ricchezza di varieta’ sorprendente; con queste iniziative desideriamo diffonderne la conoscenza e stimolare la curiosita’ di tutti coloro che quotidianamente passano accanto a queste magnifiche piante, esseri viventi – e’ bene sottolinearlo – garanti di bellezza per la citta’ e di salute per i cittadini”, dichiara l’assessora alle politiche del Verde Laura Fiorini. Per partecipare ai due appuntamenti gratuiti di giovedi’ 21 e sabato 23 occorre confermare la presenza inviando una mail all’indirizzo trekambientali@comune.roma.it. In caso di condizioni meteo avverse il programma potrebbe subire variazioni. Ulteriori informazioni su trekking e visite guidate al link: https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?co ntentId=IDS456229.