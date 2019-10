Giornata della Salute promossa dalla Asl Roma 4

Roma – Nell’ambito del Progetto “A braccia aperte verso i cittadini”, promosso dalla ASL Roma 4, Trevignano Romano accoglie l’iniziativa della “GIORNATA DELLA SALUTE”. La giornata della salute è un’occasione per promuovere a livello globale la sensibilizzazione su argomenti cruciali di salute pubblica di interesse della comunità internazionale e lanciare programmi a lungo termine sugli argomenti al centro dell’attenzione. L’iniziativa dunque è il punto di partenza di un percorso mirato a migliorare le condizioni di salute dei cittadini nell’ottica della medicina preventiva. La giornata si svolgerà presso la Scuola Primaria in Via delle Scalette 5, dove gli specialisti della ASL, le Associazioni presenti e i volontari saranno a disposizione della cittadinanza, offrendo numerose prestazioni gratuite e momenti di educazione alla prevenzione e cura della salute. La giornata sarà inaugurata alle 9,30 alla presenza delle istituzioni con il saluto dell’Assessore Regionale alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria, Dr Alessio D’Amato, del Direttore Generale della ASL Rm4, Dr Giuseppe Quintavalle, e dell’Amministrazione Comunale di Trevignano Romano.