Giornata Nazionale degli Alberi: Municipio X giovedì a Dragoncello per piantarne di nuovi

Roma – L’Amministrazione del Municipio Roma X, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, ha organizzato un evento di messa a dimora di alcuni alberi ed essenze arbustive che si terrà in località Dragoncello giovedì 21 novembre alle 15.30 in viale Frà Andrea Di Giovanni (zona Dragoncello) con la partecipazione della cittadinanza e delle Istituzioni.

L’intento è di promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero e la vivibilità degli insediamenti urbani.