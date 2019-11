Giornata Poveri, Acli Roma: distribuite 92 tonnellate pane in un anno

Roma – Domenica prossima, 17 novembre 2019, le Acli di Roma parteciperanno alla III Giornata Mondiale dei Poveri voluta da Papa Francesco a conclusione del Giubileo della Misericordia, che quest’anno ha come titolo: “La speranza dei poveri non sara’ mai delusa”. Le Acli di Roma, saranno quindi presenti alla Santa Messa a San Pietro e accompagneranno al pranzo Per e Con i poveri un nutrito gruppo di persone fragili incontrate e sostenute nella loro quotidianita’ problematica attraverso gli sportelli di esigibilita’ dei diritti, le iniziative, la promozione di politiche attive e i progetti sociali promossi dalle Acli di Roma nel territorio.

Un impegno articolato che mira a dare risposte alle tante facce della poverta’ a partire dal contrasto alla poverta’ alimentare con il progetto “Il cibo che serve” grazie al quale vengono recuperate e redistribuite le eccedenze alimentari. Il progetto raggiunge circa 4 mila poveri al giorno e in un anno ha recuperato e distribuito circa 92 mila kg di pane e 35.500 kg di frutta e verdura. A questo si aggiunge l’assistenza ai senza fissa dimora nei periodi piu’ freddi dell’anno. Il centro di accoglienza, oltre ad offrire letto, docce e pasti caldi, consente agli assistiti di essere inseriti in un percorso assistenziale a 360 gradi a partire da attivita’ di esigibilita’ dei diritti, aggregazione e formazione. E infine il Servizio di trasporto gratuito per poveri ed anziani in difficolta’ che hanno bisogno di assistenza e accompagno per visite mediche acquisto di medicinali e tanto altro ancora (per info 344-2402333 dal lunedi’ al venerdi’ dalle 9 alle 13).

Le Acli di Roma come movimento educativo e sociale promuovono anche campagne di sensibilizzazione e, come ormai da tradizione, hanno lanciato anche in questa occasione una cartolina sul tema che esorta le persone a superare gli ostacoli e le proprie comode certezze per raggiungere chi si trova in condizione di fragilita’ o chi e’ fortemente a rischio di cadere nel baratro della poverta’ seguendo la rotta dell’incontro e dell’ascolto con la consapevolezza che anche il piu’ semplice dei gesti e’ un prezioso frammento di luce. “Una cartolina speciale- spiega Lidia Borzi’, presidente delle Acli di Roma- che racchiude in se’ il significato del nostro impegno per il contrasto delle poverta’.

La fedelta’ ai poveri che ci e’ stata donata da Papa Francesco in occasione dei 70 anni dalla fondazione delle ACLI ci spinge ogni giorno ad uscire e a oltrepassare i nostri limiti per andare incontro alle fragilita’ e porgere la mano agli ultimi, a tutti coloro che abitano le periferie geografiche ed esistenziali della citta’ attraverso un modello di azione sociale che mette al centro la dignita’ della persona e mira all’inclusione. Una missione che si inserisce nel solco tracciato dal Santo Padre che anche nel titolo scelto per questa giornata, ci richiama ad un forte senso di corresponsabilita’ al fine di trasformare l’indifferenza in un abbraccio e il deserto freddo delle poverta’ in un orizzonte caldo di speranza”.