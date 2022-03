Giovannini: 8,2 mld per Giubileo, ma nel 2025 cantieri ancora aperti

Roma – “Nel 2025 cittadini e turisti troveranno alcune nuove infrastrutture ma anche altre in costruzione, perché sarà l’anno successivo, il 2026, quello per la chiusura dei progetti legati e finanziati dal Pnrr. Quindi cittadini e turisti delle città interessate dal Giubileo troveranno ancora cantieri aperti”.

Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enrico Giovannini, durante i lavori del convegno ‘Verso il Giubileo 2025’, organizzato da Fdi nella sala consiliare del Senato nel convento di Santa Maria sopra Minerva, rispondendo ad una domanda su quali saranno le nuove infrastrutture pronte per il Giubileo del 2025 a Roma.

“Su Roma ci saranno investimenti per lo sviluppo delle metropolitane e delle tranvie oltre che per la ciclabilità e il rinnovo autobus- ha ricordato il ministro- E poi per i porti, la cittadella giudiziaria, le infrastrutture idriche, la rigenerazione urbana l’housing sociale.”

“Complessivamente 4,6 miliardi di euro per il periodo 2022-2026, a cui aggiungere oltre 3 miliardi della Regione Lazio. Per un totale di 8,2 miliardi, una quantità di fondi davvero straordinaria che però va messa a terra. E anche per questo è stato già nominato il commissario straordinario, il sindaco Roberto Gualtieri”. (Agenzia Dire)