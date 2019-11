Giovedì ‘Giornata del Familiare Assistente’

Roma – ‘Il diritto della persona con disabilita’ o del familiare assistente a partecipare alle procedure di valutazione della qualita’ dei servizi erogati’. Sara’ questo il tema della 4a giornata del Familiare Assistente, aperta a tutti i cittadini e organizzata Roma dalla Consulta delle persone con disabilita’, in collaborazione con il Municipio Roma 1 Centro il 28 novembre dalle 9.30 alle 13 nell’Aula magna del liceo classico Terenzio Mamiani, in Viale delle Milizie 30.

Il punto 10 della Carta Europea del familiare assistente recita: “La persona disabile o il familiare sono i primi esperti dei loro bisogni e delle risposte adatte a soddisfarli, pertanto devono intervenire alle procedure di valutazione”. Anche l’articolo 4 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’ chiede agli Stati di “promuovere la formazione dei professionisti e di personale che lavora con le persone con disabilita’ e di fornire una migliore assistenza e servizi di qualita’”.

L’incontro e’ finalizzato a fare un quadro sulla valutazione della qualita’ dei servizi erogati nell’ambito ospedaliero, nei centri residenziali e semi residenziali ex articolo 26 e sull’assistenza domiciliare sul territorio. Nonche’ stimolare delle risposte istituzionali per una programmazione mirata dei servizi territoriali di qualita’. “Riteniamo, infatti, che un servizio di qualita’ attento alla persona con disabilita’ permettera’ al Familiare Assistente di dare una migliore assistenza e a prevenire lo stress psico/fisico dell’assistenza continua ad un congiunto non autosufficiente. In tale occasione- fa sapere la Consulta- sara’ conferito un riconoscimento al lavoro silenzioso di un familiare che si e’ dedicato ad un congiunto gravissimo per anni, celebrando cosi’ la 4a giornata del Familiare Assistente del Municipio Roma 1”.