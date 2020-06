Giro: al Mausoleo di Mameli insieme a Salvini

Roma – “Stamattina, insieme al consigliere comunale di Roma Davide Bordoni, ho accompagnato Matteo Salvini ad onorare Goffredo Mameli, giovanissimo martire del Risorgimento italiano, che offri’ la sua vita appena ventunenne e le cui spoglie sono conservate nel Mausoleo garibaldino al Gianicolo. È stato un momento di forte emozione. Oltre a Mameli, in questo luogo, riposano i tanti caduti, molti provenienti dal nord d’Italia, per la Repubblica romana, una pagina fra le piu’ eroiche del nostro Risorgimento e per l’unita’ d’Italia. Erano giovani come Goffredo Mameli e alcuni giovanissimi, di appena 11-12 anni.”

“Qui il confine fra la storia e la leggenda e’ assai labile per l’eroismo degli episodi vissuti e Mameli e’ per gli italiani e in particolare per i giovani un simbolo da conoscere e da amare. Con questa visita Matteo Salvini ha voluto onorare – da un luogo storico di Roma – i valori di una Capitale che si accinge a celebrare i suoi 150 anni e di uno Stato che abbia l’orgoglio di essere e di sentirsi davvero nazione in Europa e nel mondo”. Lo scrive in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Giro.