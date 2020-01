Giro: Ama continua a prenderci in giro

Roma – “È una vergogna. L’Ama ci sta prendendo in giro. Vabbe’ che mi chiamo … Giro… ma a tutto c’e’ un limite. Dopo la mia segnalazione a via Carmignano, di fronte al Plesso scolastico Crivelli, e’ stata ripulita da cumuli davvero impressionanti di immondizia ma sulle vie immediatamente vicine nulla e’ accaduto: tonnellate di immondizia sui Colli Portuensi, su via di Monteverde e via Giacinto Viola. Uno schifo qui e li’. Tutta Roma, una presa in giro insomma”. Lo scrive in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Giro.