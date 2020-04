Roma – “Roma in 24 ore ha raddoppiato i contagi, dai 23 di ieri ai 46 nuovi contagi di oggi. Cio’ dimostra che siamo ancora in bilico. Che non dobbiamo abbassare la guardia. Che l’epidemia c’e’ eccome! E poi c’e’ un triste primato: troppi morti nel Lazio in relazione alla bassa pressione epidemica e troppi decessi fra persone giovani come oggi e’ accaduto a Rieti. Perche’?”. Cosi’ in una nota Francesco Giro, senatore di Forza Italia.