Giro: futuro Caffè Greco slegato da gestione attuale

Roma – “L’attuale gestore dell’Antico Caffe’ Greco non e’ proprietario degli arredi. È subentrato nel contratto di affitto dal 1999 e gli arredi erano gia’ tutti li’. Tutti. Quindi… non aggiungo altro. Seconda inesattezza dell’attuale gestore (non proprietario) del Caffe’ e’ continuare a dire che il locale storico chiudera’ se non sara’ lui e solo lui il nuovo gestore. Ma chi l’ha detto? Forse il gestore e’ diventato lui stesso un monumento vincolato a vita?! Ma non scherziamo. Queste cose avvenivano nei paesi dittatoriali. Terzo punto sono le scuse tardive per le frasi antisemite contenute nel profilo Facebook ufficiale dell’Antico Caffe’ Greco che sono state incredibilmente commentate, e benevolmente, sul sito stesso, e giustamente l’ospedale Israelitico ha presentato una denuncia in Procura e attendo con interesse i suoi esiti. E poi manifestare ad ogni pie’ sospinto disponibilita’ all’accordo salvo poi aggiungere che l’accordo deve essere quello gradito all’attuale locatario del locale, oltre che bizzarro, e’ irritante. Infine appare davvero molesto e intrusivo l’intervento ennesimo del gestore dell’Antico Caffe’ sulle agenzie di stampa (che mio malgrado mi costringe ad intervenire di nuovo) alla vigilia di una decisione in sede giudiziaria che si aggiunge ad altre gia’ assunte”. Lo scrive in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Giro.