Giro: Pacetti contro Zingaretti per attaccare Lombardi

Roma – “I 5 Stelle a Roma sono allo sbando totale. È esilarante la lunga dichiarazione del capogruppo pentastellato Pacetti contro Zingaretti, perche’ in realta’ non attacca il presidente del Pd ma la zingarettiana e grillina come lui Roberta Lombardi, la prima a volere la testa della Raggi. Della serie: Pacetti parla a nuora (Zingaretti) perche’ suocera (Lombardi) intenda. Nei 5 Stelle ne vedremo delle belle, sono allo sbando totale, ma il finale e’ gia’ scritto: il prossimo sindaco di Roma non sara’ piu’ un grillino. Almeno questa consolazione”. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Francesco Giro.