Giro: per le elezioni del 2021 centrodestra con Salvini

Roma – “Con Matteo Salvini stiamo gia’ lavorando per la grande sfida Capitale: Roma 2021. Roma non merita il degrado nel quale e’ precipitata. Dobbiamo liberarci da una sindaca inadeguata che ha Raggi-rato i romani. Aveva promesso una citta’ bella, pulita e prospera. Dopo 4 anni Roma e’ in ginocchio. Salvini, per esempio, e’ rimasto esterrefatto quando gli ho detto che il teatro piu’ antico di Roma, il Valle, inaugurato nel 1727, e’ praticamente chiuso al pubblico da 10 anni. Il teatro Valle e’ nel cuore di Roma, a due passi dal Senato, e il Comune – dopo averlo ricevuto in gestione dal Ministero dei Beni Culturali- non e’ stato finora in grado di restituirlo ai romani. Il centrodestra unito deve porre fine a questa vergogna nazionale, al malgoverno della Raggi a Roma, che in questi giorni di festa ha sommerso di rifiuti maleodoranti e fetidi la Capitale. Basta!”. Cosi’ Francesco Giro, senatore FI, in una nota.