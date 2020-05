Roma – “Degrado, immondizia, bivacchi e sassate alla Stazione Tiburtina? Con un governo di centrodestra la sinistra avrebbe preteso le immediate dimissioni del nostro ministro dell’Interno, evidentemente inadeguato al ruolo. Ma noi ora non siamo al governo e allora per loro tutto va bene cosi’, anche il degrado e le sassate”. Lo scrive in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Giro.