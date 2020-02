Giro: Procura deve mettere in carcere i criminali dopo le parole di Raggi

Roma – “Le rivelazioni della sindaca Raggi sugli incendi agli impianti dell’azienda di raccolta e smaltimento dei rifiuti di Roma sono importanti e sono gravi. Sorge infatti spontanea la domanda: perche’ in questi anni la Procura di Roma non si e’ impegnata in egual misura a combattere ‘Mafia Rifiuti’ oltre alla presunta (e bocciata dalla Suprema Corte di Cassazione) ‘Mafia Campidoglio’? Allora damose da fa’! Vogliamo i criminali in galera e non a scorrazzare per la citta’. In galera!”. Lo scrive in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Giro.