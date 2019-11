Giro: Raggi faccia sopralluogo a monumento Garibaldi, basamento ancora diroccato

Roma – “Oggi l’inadeguata sindaca di Roma si e’ mostrata sorridente davanti, a telecamere e ai riflettori, per la conclusione del restauro della mostra della fontana dell’Acqua Paola al Gianicolo, ma ha dimenticato di fare un sopralluogo, a pochi metri da li’, in piazzale Garibaldi dove il basamento del monumento equestre all’Eroe dei due mondi e’ ancora diroccato, dopo che un fulmine lo colpi’ piu’ di un anno fa. Che vergogna!”. Cosi’ in un comunicato il Francesco Giro, senatore Fi.