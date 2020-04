Giro: Regione Lazio deve muoversi, applichi modello Veneto

Roma – “La regione Lazio si muova! Magari copi il modello Veneto. Finora la regione ha moltiplicato i Covid-Hospital. Benissimo. Ma una vera epidemia (e il Lazio e’ stato finora solo sfiorato dal contagio e dalla polmonite cinese) non si fronteggia asserragliandosi negli ospedali ma anche lottando con i medici di famiglia sul territorio, aiutandoli – davvero e non a chiacchiere – a realizzare concretamente i protocolli terapeutici anti-Covid19, altrimenti i pazienti in famiglia vengono abbandonati in casa e poi arrivano moribondi in ospedale alla terapia con i polmoni gia’ compromessi. Abbiamo di fronte la tregua estiva. Il Lazio si sbrighi!”. Lo scrive in una nota il senatore di Forza Italia, Francesco Giro.