Giro: a Roma contagi crescono, serve responsabilità cittadini

Roma – “I dati del contagio a Roma citta’ sono brutti, ancora in aumento: 46 contagiati sintomatici di ieri, mentre oggi dopo 24 ore, sono 75. In provincia di Roma e nelle altre province invece tutti i dati sono in calo dopo la crisi delle Rsa e la brutta impennata di ieri in particolare a Frosinone. Non bisogna abbassare la guardia a Roma citta’. La gente deve piantarla di: 1) andare a fare la spesa ogni giorno. 2) Di andare ancora in giro incredibilmente per strada. Oggi ho visto la corsetta di un padre e la figlia, di circa dodici anni, entrambi senza mascherina e uno a fianco all’altro. Padre irresponsabile e figlia anche”. Cosi’ in una nota l’esponente di Forza Italia, Francesco Giro.