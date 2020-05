Giro: Roma è nel degrado, 4 anni Raggi negativi

Roma – “Il giudizio sui primi 4 anni di amministrazione Raggi e’ purtroppo negativo e lo dimostra anche il disagio che vivono i romani. In questi anni la citta’ e’ precipitata in un degrado impressionante, mai visto in precedenza”. Cosi’ il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, nel corso di un’intervista con l’agenzia Dire dedicata alle tematiche romane.

“Dobbiamo anche riconoscere che l’eredita’ che ha ricevuto e’ stata un’eredita’ difficile e complicata- ha aggiunto Giro- la giunta Marino si era distinta per aver deciso di non decidere, e rinviava ogni soluzione ai problemi che aveva di fronte. Tuttavia dobbiamo anche ricordare che questa e’ una Capitale europea e che dovrebbe essere, quindi, sostenuta dal Governo centrale, con cui pero’ la Raggi non ha alcun rapporto. Peraltro ricordo sommessamente che il colore politico di questa maggioranza di Governo e’ omogeneo al colore politico che ci guida al Campidoglio ormai da quattro anni. Quindi la Raggi avrebbe dovuto e potuto stabilire con il Governo un rapporto piu’ costruttivo. Invece i litigi si sono moltiplicati anche all’interno dei 5 Stelle e abbiamo perso delle grandi opportunita’ in termini di finanziamento e di sostegno alle attivita’ produttive di questa citta’, le infrastrutture, alla cultura. Tutti settori dove lo Stato deve essere presente accanto e al fianco di Roma”.