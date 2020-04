Giro: Roma sta mollando, troppa gente in giro e Vigili spariti

Roma – “Roma sta mollando. Se il virus non si spegne da solo qui succede un patatrac! Nel quartiere Prati, in via Cola di Rienzo e lungo le strade limitrofe, molta gente per strada, a piedi e in bicicletta, come se fosse un caldo pomeriggio di sabato, e colpiva il fatto che la stragrande maggioranza non indossasse alcuna mascherina. Roma sta mollando. Un consiglio agli ospedali: tenetevi pronti con le terapie intensive che arriveranno nuovi clienti, a meno che il virus col caldo non ci faccia la grazia di andarsene almeno fino ad ottobre. Vigili e poliziotti spariti”. Lo scrive in una nota Francesco Giro senatore di Forza Italia.