Giro: su ponte Mazzini per ricordare morte Claudio, bimbo ucciso nel 2012

Roma – “Stamattina mi sono recato su ponte Mazzini a Roma per ricordare il tragico evento della morte del piccolo Claudio, un bimbo di appena un anno e 4 mesi che da quel ponte venne scaraventato nel Tevere dal padre assassino, il 4 febbraio 2012, quando Roma era al gelo e coperta di neve”.

“Il corpicino di Claudio venne trovato nel fiume mesi dopo dalla Polizia. Lo ricordo ogni anno e lo faro’ finche’ potro’ perche’ per me e per molti romani il piccolo Claudio e’ l’angelo del Tevere e dei bambini romani”. Lo scrive in una nota il senatore di Forza Italia, Francesco Giro.