Giro: troppi furbetti, nel Lazio i contagi non diminuiscono

Roma – “Nel Lazio i dati dei nuovi contagiati non sono affatto buoni, calano troppo lentamente. Da giorni siamo inchiodati fra 165 e 167 nuovi contagiati al giorno nell’intera Regione. La curva epidemica non si piega verso il basso. Stiamo vivendo un picco troppo lungo e cio’ che preoccupa e’ che si tratta evidentemente oramai di contagi contratti dopo e non prima del blocco dell’11 marzo. Troppi furbetti e deficienti in giro per strada che si ammalano o che appestano gli altri causandone la malattia”. Lo dichiara Francesco Giro, senatore di Forza Italia.