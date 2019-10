Gisci: gravi disagi in strutture educative del II Municipio

Roma – “Questa mattina due asili nido (via Boito e di Villa Ada) e due scuole dell’infanzia (Ferrini e Ronconi) del Secondo Municipio sono rimaste chiuse per la mancanza del personale della Multiservizi.

Da quanto apprendiamo i lavoratori sarebbero rimasti a casa per malattia. Fonti interne ci fanno sapere che l’ultimo stipendio pagato ai lavoratori è pari al 70% del dovuto e l’azienda non avrebbe ancora fornito rassicurazioni sul restante 30% e sui prossimi compensi. Secondo la Multiservizi quello che sta accadendo è la conseguenza dei mancati adempimenti del Comune di Roma. Alcuni insegnanti sono venuti al Municipio per capire la situazione e molti genitori preoccupati ci stanno telefonando.

Con la Presidente Francesca del Bello stiamo cercando di fare chiarezza interpellando gli uffici comunali. Riteniamo che i diritti dei lavoratori vadano immediatamente garantiti e che non si verifichino mai più le condizioni per cui le scuole rimangono chiuse arrecando gravi danni alle famiglie e ai bambini. Mi aspetto che la sindaca intervenga personalmente vista la gravità di quanto sta accadendo. Aggiorneremo tutti appena avremo delle novità augurandoci che domani le nostre scuole possano riaprire”.

Così in una nota l’Assessore alle politiche Educative Emanuele Gisci