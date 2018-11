Roma – Blitz di Azione Frontale, gruppo politico di estrema destra, contro Sabrina Alfonsi. All’ingresso degli uffici del I Municipio di Roma nella notte sono stati attaccati alcuni manifesti con il volto della minsindaca e la scritta: “Sabrina Alfonsi, quando la politica diventa morte. Giu’ le mani da Provita!”.

Pronta la replica della diretta interessata: “I settori piu’ beceri della nostra citta’- ha scritto Alfonsi su twitter- continuano con le loro provocazioni. Questa mattina e’ la volta di ‘Azione frontale, che stanotte ha pensato bene di imbrattare le pareti di un edificio pubblico. L’ingresso del Municipio. Chiaramente nessuna paura nei confronti di questi personaggi e nessun passo indietro sull’impegno in difesa della liberta’ delle donne. Approfitto per ringraziare tutte e tutti per la solidarieta’ e la vicinanza che mi avete espresso ieri.

#primomunicipio #noiandiamoavanti”.