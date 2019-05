Giudice Riesame: De Vito ha agito barattando suo ruolo

Roma – Marcello De Vito ha agito “barattando il suo ruolo, operando in maniera tale da funzionalizzare i propri poteri agli interessi dei privati, mostrando una elevata capacita’ di incidere ed indirizzare gli atti espressione di uffici formalmente diversi dal proprio. Tale situazione e’ senz’altro piu’ evidente in relazione al capo 1 rispetto al quale la mercificazione della funzione e la arrogante dismissione del l’imparzialita’ a favore del gruppo Parnasi si coglie in pieno dalle dichiarazioni della Iorio e della Agnello”. Lo scrivono i giudici del Tribunale del Riesame nelle movitazioni con le quali ha confermato il carcere (dove si trova dal 20 marzo scorso) per il presidente (attualmente sospeso) del Consiglio comunale di Roma, per l’avvocato Camillo Mezzacapo, e i domiciliari per l’architetto Fortunato Pititto e il commerciante di auto Gianluca Bardelli, misure cautelari disposte dalla Procura di Roma nell’ambito di un’inchiesta collegata a quella sul nuovo stadio della Roma.

“Nel caso di specie- si legge- risulta evidente che il De Vito ha attivato ed agito proprio sulla scorta dei propri poteri e della propria funzione istituzionale intervenendo direttamente sugli assessori ed i relativi funzionari amministrativi”.

Rispetto all’iter complessivo dei progetti urbanistici ed edili di interesse degli imprenditori, secondo i giudici “De Vito e’ risultato avere rinunciato a priori al generale interesse pubblico di cui e’ portatore”. Il Collegio ritiene che “i rapporti tra il soggetto pubblico da un lato, schermati dalle prestazioni professionali a Mezzacapo e i privati dall’altro, costituiti dai gruppi imprenditoriali Parnasi Toti e Statuto debbano essere ricondotti nell’ambito della piu’ grave figura della corruzione propria, non potendo integrarsi ne’ la pur grave fattispecie di corruzione impropria ne’ del traffico di influenze illecite apparendo chiaro la natura paritaria del rapporto esistente fra il privato e il pubblico ufficiale”.