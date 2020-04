Giulia Rompel: viviamo emergenza nell’emergenza

Roma – “Gia’ prima dello scoppio della pandemia denunciavamo le condizioni deplorevoli di centinaia di persone che, pur avendo diritto a una degna accoglienza, erano costrette a dormire per strada; oggi denunciamo l’emergenza nell’emergenza”. Cosi’ Giulia Rompel volontaria di Baobab Experience che, dopo l’ultimo sgombero del campo informale di piazzale Maslax, gestisce un presidio per migranti transitanti a piazzale Spadolini, sempre nei pressi della stazione Tiburtina di Roma.

“Gli unici che si sono interessati a queste persone sono stati i nostri volontari e i medici di Msf o Medu, che hanno fatto uno screening e distrubuito mascherine”. Al di la’ degli sforzi degli attivisti e delle Ong, Baobab lamenta una totale assenza delle istituzioni: “Abbiamo fatto due esposti per denunciare la situazione- dice Giulia Rompel- abbiamo scritto una lettera aperta al ministro Speranza, non abbiamo ottenuto alcuna risposta. L’hashtag ‘rimaniamo a casa’ cosa vale per queste persone? È una grande vergogna”.

Dopo il fallimento di varie trattative per il collocamento in strutture consone, solo 21 migranti sono stati trasferiti in un ex centro Spraar di Tor Vergata, gli altri continuano ad affollare il piazzale, con evidente rischio di carattere sanitario. “Baobab si trova a dover colmare le enormi lacune dell’amministrazione- continua Giulia Rompel- che adesso si stanno accentuando evidentemente, in una citta’ che conta 8mila senzatetto. Ora si aggiunge il pericolo di salute pubblica, perche’ e’ ridicolo chiedere a un ragazzo che dorme per strada di rispettare il distanziamento sociale, quando magari dormono vicini per scaldarsi, o di lavarsi ripetutamente le mani quando non hanno neanche un bagno; al momento ci sono solo due o tre posti aperti dove le persone possono farsi la doccia. L’Italia ancora una volta non si e’ dimostrata all’altezza di questa crisi e, come sempre, quelli che ne risentono di piu’ sono i piu’ fragili”.