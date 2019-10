Giunta Municipio I sabato in piazza per protestare contro Raggi

Roma – “Sabato 19 ottobre a partire dalle 11.00, insieme alla Giunta e ai Consiglieri di maggioranza del Municipio, saremo al gazebo di Via Sabotino per dire ancora una volta “Raggi ora basta!” insieme ai cittadini del nostro territorio, stremati come tutti i romani dall’inerzia della Sindaca e della sua Giunta”.

Così Sabrina Alfonsi, la Presidente del Municipio Roma I Centro in una nota stampa.

“La mobilitazione avviene accanto all’area giochi di Via Sabotino, per mesi e mesi abbandonata al suo destino dal Campidoglio, che ha ripreso vita grazie all’impegno della Regione Lazio e dell’ATER e alla gestione condivisa tra Municipio e Associazione degli Amici di Via Plava. Per noi è un luogo simbolico. a dimostrazione che, attraverso il dialogo fra istituzioni e cittadini, Roma si può governare. Raggi dimettiti!”