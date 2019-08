Giunta Regione Lazio approva piano, discarica per Roma

Roma – La Giunta della Regione Lazio ha approvato il piano rifiuti 2019-25, che, dopo un mese e mezzo tra osservazioni e controdeduzioni, andra’ in Consiglio regionale per l’approvazione finale. Tra gli obiettivi piu’ importanti, lo sviluppo dell’economia circolare, il riequilibrio territoriale del fabbisogno impiantistico in ogni Ato (Ambito territoriale ottimale) provinciale, l’introduzione del sub-ambito di Roma Capitale, l’innovativo presidio industriale di Colleferro e la raccolta differenziata al 70% nel Lazio entro il 2025, legalita’ e investimenti regionali per sostenere Comuni e aziende pubbliche nella realizzazione di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. A proposito del subambito di Roma Capitale, qui sara’ prevista la realizzazione di una discarica di servizio: “Roma ha un problema sugli impianti di smaltimento- ha detto l’assessore regionale ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani- che non bisogna mai piu’ raccontare come la vecchia discarica di Malagrotta. Zero rifiuti non esiste e la necessita’ di un’impiantistica di smaltimento e’ ineliminabile”.