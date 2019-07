Governo, convocato Consiglio Ministri per le 15

Roma – Il Consiglio dei Ministri e’ convocato in data odierna alle ore 15 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: – DISEGNO DI LEGGE: Disposizioni per garantire sostegno al Servizio civile universale (PRESIDENZA); – DISEGNO DI LEGGE: Deleghe al Governo per l’efficienza del processo civile e del processo penale, per la riforma complessiva dell’ordinamento giudiziario e della disciplina su eleggibilita’ e ricollocamento in ruolo dei magistrati nonche’ disposizioni sulla costituzione e funzionamento del consiglio superiore della magistratura e sulla flessibilita’ dell’organico di magistratura (GIUSTIZIA); – DECRETO LEGISLATIVO: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 – ESAME PRELIMINARE (AFFARI EUROPEI – GIUSTIZIA); – DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilita’, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA); – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante le procedure e le modalita’ per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (PRESIDENZA – ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA); – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Attuazione della delega di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l’adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (PRESIDENZA – AFFARI EUROPEI – SVILUPPO ECONOMICO – INTERNO); – LEGGI REGIONALI; -VARIE ED EVENTUALI.