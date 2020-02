Gra, chiusura notturna per lavori Galleria Cassia

Roma – Al fine di poter consentire lo svolgimento dei lavori di adeguamento degli impianti tecnologici della galleria Cassia sul Grande Raccordo Anulare, sara’ chiusa al transito la carreggiata esterna in prossimita’ dello svincolo Cassia. I lavori, che riguardano in particolare la sostituzione delle lampade della galleria, verranno effettuati in orario notturno dalle 21.30 alle 6 e si svolgeranno fino al 7 febbraio. Per i veicoli in direzione fuori Roma, sara’ istituita l’uscita obbligatoria su Via Cassia per poi riprendere il GRA allo svincolo Trionfale.