Grancio: i 5 Stelle colpiscono solo chi esprime dissenso

Roma – “Questa maggioranza capitolina a 5 stelle e’ senza pudore. Si permette di stigmatizzare il dissenso politico della consigliera Montella, ma non ha il coraggio di prendere posizione nei confronti di chi e’ ancora agli arresti domiciliari, con l’accusa di corruzione, non revocandogli il mandato di presidente dell’Assemblea. Non hanno la minima idea di cosa sia un mandato elettivo e credono che un consigliere abbia un datore di lavoro che puo’ licenziarlo a suo piacimento. Certo e’ che il gruppo consiliare M5S, per sua stessa ammissione, non ha piu’ la maggioranza in Assemblea capitolina per governare la citta’. Ne prendano atto e consentano a Roma di liberare nuove energie”. E’ questo il commento di Cristina Grancio, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina, espulsa dal Gruppo consiliare M5S nell’aprile del 2018, al post pubblicato su facebook dal “MoVimento 5 stelle Roma”, con il quale si critica aspramente e si invita a fuoriuscire la consigliera Michela Montella per il suo dissenso espresso in merito alla delibera, approvata ieri, che avvia la ristrutturazione commerciale dell’ex cinema Metropolitan.