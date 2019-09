Grancio: attenzione Governo per Roma cosa positiva, ma serve progetto

Roma – “L’attenzione del Presidente del Consiglio alla riforma dello status giuridico di Roma Capitale e’ un fatto indubbiamente positivo, ma temo che non sia sufficiente. Lo stato delle strutture amministrative della Capitale e delle aziende partecipate e’ talmente compromesso dalle fondamenta che occorre investire in un progetto di ricostruzione della dirigenza e della capacita’ amministrativa dell’Ente, presupposto ineludibile per un recupero dell’efficienza dei servizi, oggi a livelli inaccettabili per i cittadini. Serve inoltre un’idea per lo sviluppo della Capitale, un programma per Roma che l’attuale classe dirigente della citta’ non e’ in grado di mettere in campo, ma questo non possiamo certamente chiederlo a Conte”. Cosi’ Cristina Grancio, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina, in merito alle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio, formulate oggi in Parlamento, sullo status della Capitale.