Grancio: io buttata fuori in 3 ore, vergogna perché città a rotoli ma proseguite con Tor di Valle

Roma – “L’anticorpo ce lo avevate dentro la maggioranza e ci avete messo tre ore a buttarlo fuori quando sono andata in commissione e ho detto a Montuori: ‘Guarda che tu stai andando dietro ai tempi di Parnasi’. Eppure voi mi avete cacciato e avete continuato. E invece a me sembra che nonostante la citta’ stia andando a rotoli, l’unica certezza che avete e’ andare avanti con Tor di Valle. Complimenti”.

Lo ha detto la consigliera del Gruppo misto, Cristina Grancio (Dema), espulsa dal M5S per la contrarieta’ al progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle, intervenendo in Assemblea capitolina in replica all’intervento della sindaca Virginia Raggi sulla situazione politico-istituzionale del Campidoglio dopo l’arresto per corruzione di Marcello De Vito.

“Lei parla di trasparenza, sindaca, ma le chiedo: dov’e’ il parere dell’Avvocatura sull’annullamento della pubblica utilita’ sullo stadio dove si chiedeva di elencare le illegittimita’ che ci sono nel progetto? Io il contenuto l’ho imparato a memoria quando ci avete portato in una stanza secretata per leggerlo insieme alla consigliera Montella e al suo segretario Fabrizio Belfiore. Lo tiri fuori, sindaca- ha concluso Grancio- Chi aveva una visione della citta’, come il tavolo dell’urbanistica, e’ stato mandato via. I cittadini, i veri anticorpi, sono stati cacciati. Vergogna”.