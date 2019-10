Grancio: centinaia di ettari a uso agricolo di proprietà del Comune sono abbandonati

Roma – Arrivano le parole di Cristina Grancio, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina, sul tema dei terreni di proprietà del Comune che versano in uno stato di abbandono:

“L’Amministrazione capitolina ha acquisito in proprietà, a seguito di cessioni e compensazioni urbanistiche, centinaia di ettari di terreno a destinazione agricola, oggi in totale stato di abbandono, esposti ad occupazioni senza titolo ed alle discariche abusive di rifiuti. Questo eccezionale patrimonio potrebbe essere invece utilizzato a pieno per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, visto il crescente interesse in città, in particolare da parte dei giovani, per le attività agricole multifunzionali che coniugano attività produttive e servizi di rilievo sociale.”

Cristina Grancio, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina, ha depositato in Assemblea una mozione a sua firma, iscritta all’ordine dei lavori della seduta di domani, con la quale si impegna la Giunta capitolina ad effettuare una ricognizione delle aree agricole appartenenti al proprio patrimonio e di procedere, con bandi pubblici, all’assegnazione dei terreni per lo sviluppo di nuove aziende condotte da giovani agricoltori.

“Si tratta di terreni e casali di grande pregio ambientale e paesaggistico – prosegue la consigliera – nella maggior parte dei casi facenti parte del sistema delle aree naturali protette di Roma, il cui stato di abbandono configura, fra l’altro, un evidente danno patrimoniale per l’Amministrazione capitolina che non incassa alcun affitto e lascia degradare progressivamente gli immobili. Nel 2014 la Giunta Marino aveva emanato un primo bando per l’assegnazione di quattro terreni, ma da allora nessuna nuova iniziativa è stata predisposta per recuperare e valorizzare un patrimonio che ha grandi potenzialità ambientali e sarebbe in grado di creare occupazione e fornire alla città prodotti agricoli di qualità a chilometro zero.”

“Mi auguro che la mozione in discussione domani – conclude Cristina Grancio – possa essere ampiamente condivisa in Assemblea e che gli Assessori al Patrimonio, Valentina Vivarelli, ed allo Sviluppo Economico, Carlo Cafarotti, si impegnino per cogliere questa opportunità.”