Grancio (MISTO) “Moltiplicare luoghi di socialità nelle periferie”

“Il nuovo incendio doloso a Centocelle è un chiaro segnale che le organizzazioni criminali hanno deciso di chiudere, a modo loro, i punti di ritrovo e di cultura nei quartieri periferici dove sono più radicate le bande addette allo spaccio di droga. Rifletta il Campidoglio sulla politica di sgomberi sistematici di centri sociali e attività di servizio ancora operative, fra mille difficoltà, nei locali di proprietà capitolina. Bisogna invece invertire la rotta e moltiplicare i luoghi di socialità e di incontro per contrastare la paura.”

E’ quanto dichiara Cristina Grancio, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina ed esponente di Democrazia ed Autonomia (demA), in relazione all’incendio doloso avvenuto stanotte al Baraka Bistrot di Centocelle.

“La nuova legge della Regione Lazio approvata nel giugno scorso – prosegue la consigliera – ha individuato un nuovo percorso, i patti di collaborazione, che può consentire alle troppe realtà sotto sgombero di mantenere il loro presidio sociale. Nei prossimi giorni arriverà in discussione in Assemblea capitolina una mia proposta di delibera per agevolare l’apertura di nuove librerie, a canone ridotto, nei locali di proprietà comunale inutilizzati. Oltre ad un impegno ben più serrato delle forze dell’ordine, c’è bisogno che anche gli enti locali, Comune e Municipi, facciano la loro parte per contrastare la desertificazione della periferia.”