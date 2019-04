Grancio: necessario cambio orientamento politiche integrazione da Giunta Raggi

Roma – “Dalla Giunta Raggi e’ necessario pretendere un cambio netto di orientamento nelle politiche per l’integrazione delle famiglie in stato di difficolta’. Basta con i campi cosiddetti di ‘nuova generazione’ che perpetuano la violazione dei diritti umani e non risolvono i problemi di rapporto col territorio. Servono nuovi percorsi di inclusione sociale, senza trasferimenti in massa, rivolti ad affrontare concretamente il problema della casa per tutti i soggetti in stato di fragilita’, mentre l’offerta di alloggi sociali nella citta’ e’ oggi praticamente inesistente con oltre 12.000 domande inevase” -spiega Grancio.-

“L’inerzia nei confronti dei gravi episodi di intolleranza e violenza verificatisi ieri a Torre Maura e’ inoltre la conferma che il Ministro dell’Interno ed il Prefetto che ne esegue le direttive tutelano l’ordine pubblico della Capitale a fasi alterne, a seconda delle convenienze politiche-prosegue la consigliera-. Mi auguro invece che l’inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica conduca rapidamente a risultati efficaci nei confronti delle forze organizzate che soffiano sul fuoco del razzismo”. Cosi’ Cristina Grancio, consigliera capitolina ed esponente di demA, nel merito di quanto avvenuto ieri a Torre Maura, a seguito del trasferimento temporaneo sul posto, a cura del Comune di Roma, di alcune famiglie di etnia rom.