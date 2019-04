Grancio: non gli conviene desecretare parere avvocatura, ma può essere pubblicato

Roma – “Il problema principale che ho avuto io nel Movimento e’ che spesso dovevamo accettare le decisioni che venivano dall’alto. È chiaro che a lungo andare questo tipo di politica non regge, la maggioranza viene meno, infatti piano piano stanno perdendo la maggioranza un po’ ovunque. Il parere dell’Avvocatura? Non gli conviene descecretarlo, non e’ che non possono desecretarlo; il parere e’ funzionale alla scelta dei consiglieri e quindi non poteva essere secretato, qui vedremo come finira’ questa storia. Il parere avrebbero dovuto leggerlo tutti e 48 i consiglieri, invece lo abbiamo letto solo in due perche’ ci siamo impuntate: io e la Montella”.

“Ce lo hanno fatto leggere in un ufficio, da sole, e sorvegliate a vista per evitare che prendessimo appunti o chissa’ che cosa -spiega Grancio-. Non si puo’ piu’ ricorrere all’annullamento? In realta’ i 18 mesi previsti dalla legge non sono mai iniziati, non so come si possa dire che sono passati. Il problema serio sara’ aprire i cantieri, aprire i cantieri con la mobilita’ attuale significa bloccare tutto un quadrante. Mi stupisco quando sento Enrico Stefano dire che ‘la variante e’ un atto dovuto’, ma dove l’ha letta questa cosa?”. Lo ha detto la consigliera capitolina del Gruppo misto, Cristina Grancio, espulsa dal M5S per la contrarieta’ al progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle, intervenuta ai microfoni di Te la do io Tokyo su Centro Suono Sport.