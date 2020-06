Grancio: posizione De Vito tardiva, palese disaffezione Cinque Stelle per Roma

Roma – “La posizione del presidente De Vito e’ tardiva, ma tutte le giustificazioni che sta cercando la maggioranza 5 Stelle per continuare le Assemblee dal divano sono insostenibili e probabilmente nascondono altro, forse una parte della stessa maggioranza senza videoconferenza ha deciso di non mantenere il numero legale, come dimostrato oggi. L’unica cosa che emerge con chiarezza e’ che non sono bastati 4 anni al Movimento per capire cosa sia la politica. Hanno scambiato la carica elettiva per un semplice posto di lavoro. Ormai e’ tardi e la disaffezione che hanno per Roma e’ palese”. Lo dichiara la consigliera capitolina del Gruppo misto, Cristina Grancio (Dema).