Grancio: problemi a metro intollerabili, Atac immediatamente in Commissione

Roma – “Ho chiesto questa mattina un’immediata convocazione della Commissione consiliare Mobilita’ per audire Atac ed accertare quali interventi indifferibili intenda mettere in campo per fronteggiare la gravissima situazione venutasi a determinare con i guasti delle scale mobili lungo la linea A della metropolitana. La principale infrastruttura del trasporto pubblico romano attraversa il centro storico senza fermarsi e da oggi migliaia di cittadini e studenti sperimentano pesanti disagi per raggiungere il posto di lavoro e di studio”. E’ quanto dichiara Cristina Grancio, esponente di demA e capogruppo del Misto in Campidoglio, membro della Commissione capitolina Mobilita’.

“La chiusura delle stazioni di Repubblica, Barberini e Spagna- prosegue la consigliera capitolina- si sta ripercuotendo a catena su tutta la rete del trasporto pubblico romano, gia’ in condizione di evidente criticita’. La dirigenza di ATAC deve spiegare inoltre per quale motivo ben 26 stazioni presentano problemi a scale mobili, ascensori o pedane montascale, determinando, fra l’altro, un’incivile ed illegale esclusione di fatto delle persone con disabilita’ dall’accesso alla rete metropolitana della Capitale”.