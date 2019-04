Grancio: qualcuno vuol impedire pronunciamento Municipio XI su stadio Roma

Roma – “Nonostante abbia ricevuto, a norma di regolamento, la richiesta di convocazione della Commissione da tre consiglieri, il Presidente della Commissione urbanistica del Municipio XI, Giovanni Papa di M5S, non procede ad indire la seduta per consentire l’espressione del parere sulla proposta di delibera che annulla la dichiarazione di interesse pubblico per lo stadio di Tor di Valle. In questo modo si impedisce, di fatto il pronunciamento del Municipio su una questione di rilievo fondamentale per l’assetto del territorio e per la qualita’ della vita dei cittadini residenti”.

E’ quanto dichiara Cristina Grancio, capogruppo del Misto in Campidoglio ed esponente di demA, in ordine all’espressione del parere del Municipio XI sulla proposta di delibera presentata da lei e dal consigliere Fassina.

“Nella situazione delicata- prosegue la consigliera capitolina- venutasi a determinare anche per effetto degli arresti con gravi indizi di corruzione, impedire il pronunciamento del Consiglio fa sorgere qualche legittimo dubbio. E’ una decisione personale del Presidente della Commissione o e’ stata concertata con il Campidoglio ? Papa ha ancora 24 ore a disposizione per far rispettare, anche se tardivamente, il Regolamento, e consentire al Municipio XI di esprimere il proprio legittimo parere”.