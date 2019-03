Grancio: realizzare stadio altrove per coniugare interessi città e A.S. Roma

Roma – “Realizzare il nuovo stadio coniugando nel modo piu’ efficace gli interessi della citta’ e quelli dell’A.S. Roma SpA non e’ un’eresia, lo sostengo invece da tempo, unitamente ai comitati civici ed alle associazioni che hanno condotto fin dall’inizio questa vertenza. La diversita’ sostanziale rispetto all’infelice localizzazione di Tor di Valle sta nel fatto che il timone delle trasformazioni deve essere saldamente nelle mani dell’ente pubblico, mentre ad oggi si e’ rincorso l’interesse speculativo di un grande istituto finanziario e di un’impresa di costruzioni sull’orlo del fallimento”.

“Anche la legge sugli stadi prevede altre possibilita’, ad esempio che la localizzazione del nuovo impianto sia programmata su terreni di proprieta’ pubblica e che sia rispettato l’indirizzo prioritario di selezionare aree gia’ parzialmente edificate e servite dalle infrastrutture, indirizzo ignorato nel caso di Tor di Valle -continua Grancio-. Su questo gli amministratori della citta’, anche alla luce dei gravi episodi di corruzione, hanno il dovere di ragionare, invece di lanciare anatemi o evocare risarcimenti milionari che non hanno reale fondamento”.

E’ quanto dichiara Cristina Grancio, esponente di demA e capogruppo del Misto in Assemblea capitolina, in ordine alla proposta di annullamento, in autotutela, della delibera che ha dichiarato l’interesse pubblico per il nuovo stadio di Tor di Valle.