Grancio: “report di AMA certifica fallimento raccolta differenziata”

Roma – “Il report sulla raccolta differenziata inviato da AMA alla Regione Lazio certifica il fallimento di una strategia, con conseguenze preoccupanti per il sistema di smaltimento dei rifiuti della Capitale. I risultati insoddisfacenti contribuiscono ad aggravare l’emergenza, senza che si intraveda un sostanziale e necessario cambio di passo.” E’ questo il commento di Cristina Grancio, capogruppo del Misto in Assemblea Capitolina, al report sullo stato della raccolta differenziata a Roma, trasmesso da AMA alla Regione Lazio, quale adempimento previsto dall’Ordinanza sull’emergenza rifiuti del 5 luglio scorso. “Fallimento sulla raccolta porta a porta che procede a passo di lumaca – dichiara la consigliera – fallimento sulle utenze non domestiche, spesso costrette a conferire nei cassonetti stradali per inadempienze del servizio, fallimento sulla qualità delle frazioni raccolte, vista l’anomala entità degli scarti del trattamento che devono essere smaltiti come rifiuto indifferenziato con forte aggravio di costi. Chiedo un’urgente convocazione sul tema della Commissione Ambiente – conclude Grancio. Il Campidoglio non può continuare ad assistere a questo disastro conclamato per poi evocare inesistenti complotti contro Roma.”