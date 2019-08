Grancio: sorpresa da parere Conferenza Servizi

Roma – “Apprendo con stupore che la Presidente della Conferenza dei servizi sullo stadio di Tor di Valle, la dirigente della Regione Lazio Manuela Manetti, avrebbe emesso un parere con il quale autorizza a svincolare la realizzazione dell’impianto sportivo dalla contestualita’ con le opere infrastrutturali di trasporto pubblico ferroviario. In pratica il trasporto pubblico per raggiungere lo stadio andrebbe intanto messo a carico dei contribuenti, sollevando i promotori da qualsiasi onere e responsabilita’. Se questo parere, che risulterebbe fra l’altro illegittimo, dovesse avere seguito, sappia gia’ adesso la Presidente Manetti che non esiterei a denunciarla per corresponsabilita’ nel danno erariale alla Corte dei Conti e, con lei chiunque altro, in Regione o in Comune, dovesse dare seguito a questa ipotesi sciagurata”. Cosi’ Cristina Grancio, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina.